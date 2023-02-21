Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1867

Муж: Волков-Муромцев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.07.1869

Сын: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1870

Сын: Волков Николай Александрович

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Александр Николаевич

Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880

Сын: Волков Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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