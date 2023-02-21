Волкова (Гор) Алиса (Элис) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
30.07.1869
Сын: Волков-Муромцев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1870
Сын: Волков Николай Александрович
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Александр Николаевич
Имение Сычёво, Дегожская волость, Порховский уезд, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Сын: Волков Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно