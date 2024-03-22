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Скалон Вера Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.03.1878

Дата смерти

28.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.03.1901

Сын: Волков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: Волкова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.10.1906

Дочь: Волкова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Волкова Кира Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Александрович

Смерть
28.11.1941
г. Лондон, Великобритания
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