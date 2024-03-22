Скалон Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1878
Дата смерти28.11.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1878
Рождение ребёнка
19.03.1901
Сын: Волков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Волкова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
05.10.1906
Дочь: Волкова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Волкова Кира Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1941
г. Лондон, Великобритания