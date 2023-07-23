Моя Елизавета Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1707
Отец: Мой Артемий
ИВ-1737 Жена ево Елисавета Артемонова 30 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Жена ево Елисавета Артемонова 32 ИВ-1740 Жена ево Елисавета Артемонова 34 ИВ-1741 Жена ево Елисавета Артемонова 35 ИВ-1742 Жена ево Елисаве... Показать все
Рождение ребёнка
1734
Сын: Мой Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Мой Первый Муж Алексей Иванов
ИВ-1737 Сын их Петр 3 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Сын их Петр 5 ИВ-1740 Сын их Петр 4 ИВ-1741 Сын их Петр 7 ИВ-1742 Сын их Петр 8 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Сын их Петр 11 ИВ-1746 Сын их Петр 10 ИВ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно