Моя Елизавета Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моя Елизавета Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Мой Артемий

Мать: не указана

ИВ-1737 Жена ево Елисавета Артемонова 30 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Жена ево Елисавета Артемонова 32 ИВ-1740 Жена ево Елисавета Артемонова 34 ИВ-1741 Жена ево Елисавета Артемонова 35 ИВ-1742 Жена ево Елисаве... Показать все
Рождение ребёнка
1734

Сын: Мой Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Мой Первый Муж Алексей Иванов

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Сын их Петр 3 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Сын их Петр 5 ИВ-1740 Сын их Петр 4 ИВ-1741 Сын их Петр 7 ИВ-1742 Сын их Петр 8 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Сын их Петр 11 ИВ-1746 Сын их Петр 10 ИВ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второй Муж Денис Якимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Первый Муж Алексей Иванов

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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