Мой Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Моя Елизавета Артемьева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Жена ево Елисавета Артемонова 30 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Жена ево Елисавета Артемонова 32 ИВ-1740 Жена ево Елисавета Артемонова 34 ИВ-1741 Жена ево Елисавета Артемонова 35 ИВ-1742 Жена ево Елисаве... Показать все
Смерть
Неизвестно