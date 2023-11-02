Мой Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Моя Елизавета Артемьева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Жена ево Елисавета Артемонова 30 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Жена ево Елисавета Артемонова 32 ИВ-1740 Жена ево Елисавета Артемонова 34 ИВ-1741 Жена ево Елисавета Артемонова 35 ИВ-1742 Жена ево Елисаве... Показать все
Смерть
Неизвестно
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