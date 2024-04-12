Мой Первый Муж Алексей Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Иван
БРАК СЫНА: МК-1853 18.07.1853 Той же вотчины деревни Филипихи крестьянина Алексея Иванова сын отрок Петр с крестьянкою той же вотчины деревни Старова Фатюкова Наумовой дочерью Филипова девкою Ксенией ... Показать все
Рождение ребёнка
1734
Сын: Мой Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Моя Елизавета Артемьева
ИВ-1737 Сын их Петр 3 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Сын их Петр 5 ИВ-1740 Сын их Петр 4 ИВ-1741 Сын их Петр 7 ИВ-1742 Сын их Петр 8 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Сын их Петр 11 ИВ-1746 Сын их Петр 10 ИВ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Елизавета Артемьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно