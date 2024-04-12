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Мой Первый Муж Алексей Иванов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1707 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Иван

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
БРАК СЫНА: МК-1853 18.07.1853 Той же вотчины деревни Филипихи крестьянина Алексея Иванова сын отрок Петр с крестьянкою той же вотчины деревни Старова Фатюкова Наумовой дочерью Филипова девкою Ксенией ... Показать все
Рождение ребёнка
1734

Сын: Мой Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Моя Елизавета Артемьева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Сын их Петр 3 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Сын их Петр 5 ИВ-1740 Сын их Петр 4 ИВ-1741 Сын их Петр 7 ИВ-1742 Сын их Петр 8 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1745 Сын их Петр 11 ИВ-1746 Сын их Петр 10 ИВ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Елизавета Артемьева

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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