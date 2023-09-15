Второй Муж Денис Якимов
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Зять ево Деонисий Якимов 40 ИВ-1738 --- МВ-1738 12.08.1738 Деревни Филиппихи у крестьянина Дениса Иоакимова сын Самуил - рождение сына ИВ-1739 Зять ево Денис Екимов 42 ИВ-1740 Зять ево Денис ... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1738
Сын: Самуил Денисов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1738 --- МВ-1738 12.08.1738 Деревни Филиппихи у крестьянина Дениса Иоакимова сын Самуил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Елизавета Артемонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно