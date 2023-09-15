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Второй Муж Денис Якимов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1707 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Зять ево Деонисий Якимов 40 ИВ-1738 --- МВ-1738 12.08.1738 Деревни Филиппихи у крестьянина Дениса Иоакимова сын Самуил - рождение сына ИВ-1739 Зять ево Денис Екимов 42 ИВ-1740 Зять ево Денис ... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1738

Сын: Самуил Денисов

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1738 --- МВ-1738 12.08.1738 Деревни Филиппихи у крестьянина Дениса Иоакимова сын Самуил
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Елизавета Артемонова

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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