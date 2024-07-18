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Михайла Семенов

Место рождения

Деревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1773 и 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1753 и 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1787 и 1788 г.р.

Дети

Между 1796 и 1799 г.р.
Между 1811 и 1812 г.р.
Между 1817 и 1821 г.р.
Между 1819 и 1823 г.р.
1826 г.р.
Между 1827 и 1828 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1776

Отец: Семен Матфиевич Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1796 и 1799

Сын: Николай Михайлович

Мать ребёнка: Первая

Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Дочь: Федора Михайловна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1817 и 1821

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823

Сын: Степан-Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Праскинья-Пераскева Михайловна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захар Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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