Михайла Семенов
Место рожденияДеревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1773 и 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1776
Отец: Семен Матфиевич Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1799
Сын: Николай Михайлович
Мать ребёнка: Первая
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Дочь: Федора Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1821
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Праскинья-Пераскева Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Захар Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно