Семен Матфиевич Иванович
Место рождениядеревня Божарова Хозянкина, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1753 и 1757
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1757
Отец: Матфий Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1777
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1776
Сын: Михайла Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анисья Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800
Сын: Феодор Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1818