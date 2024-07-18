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Семен Матфиевич Иванович

Место рождения

деревня Божарова Хозянкина, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1753 и 1757

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Между 1758 и 1777 г.р.
Между 1773 и 1776 г.р.
1794 г.р.
Между 1799 и 1800 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1753 и 1757

Отец: Матфий Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Между 1758 и 1777

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1773 и 1776

Сын: Михайла Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анисья Семеновна

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800

Сын: Феодор Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1818

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