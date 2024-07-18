Николай Михайлович
Место рожденияДеревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1796 и 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1799
Отец: Михайла Семенов
Мать: Первая
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Даниловна
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1826
Сын: Федор Николаевич
Мать ребёнка: Агапия Даниловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Матрена Тихановна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
01.04.1845
Мать ребёнка: Матрена Тихановна (Тимофеевна)
Рождение ребёнка
18.03.1848
Сын: Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Матрена Тихановна (Тимофеевна)
Смерть
Неизвестно