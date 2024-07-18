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Николай Михайлович

Место рождения

Деревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1796 и 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1799

Отец: Михайла Семенов

Мать: Первая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Тихановна (Тимофеевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Даниловна

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1826

Сын: Федор Николаевич

Мать ребёнка: Агапия Даниловна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Матрена Тихановна (Тимофеевна)

Рождение ребёнка
01.04.1845

Сын: Ефрем-Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Матрена Тихановна (Тимофеевна)

Рождение ребёнка
18.03.1848

Сын: Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Матрена Тихановна (Тимофеевна)

Смерть
Неизвестно

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