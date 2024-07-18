Федор Николаевич
Место рожденияДеревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1822 и 1826
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1826
Отец: Николай Михайлович
Мать: Агапия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Маркем Федорович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862
Дочь: Пераскева Федоровна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
До 1864