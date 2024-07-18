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Федор Николаевич

Место рождения

Деревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1822 и 1826

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Отец

Между 1796 и 1799 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1826

Отец: Николай Михайлович

Мать: Агапия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854

Сын: Сидор-Исадор Федорович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Маркем Федорович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862

Дочь: Пераскева Федоровна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Смерть
До 1864

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