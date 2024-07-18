Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854
Отец ребёнка: Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Маркем Федорович
Отец ребёнка: Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862
Дочь: Пераскева Федоровна
Отец ребёнка: Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно