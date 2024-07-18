Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Васильевна

Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1822 и 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854

Сын: Сидор-Исадор Федорович

Отец ребёнка: Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Маркем Федорович

Отец ребёнка: Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Между 1861 и 1862

Дочь: Пераскева Федоровна

Отец ребёнка: Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.