Матрена Тихановна (Тимофеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1845
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1848
Сын: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно