Матрена Тихановна (Тимофеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Тихановна (Тимофеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1796 и 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.04.1845

Сын: Ефрем-Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.03.1848

Сын: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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