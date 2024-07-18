Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1787 и 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Семенов
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Дочь: Федора Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Семенов
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1821
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Семенов
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823
Отец ребёнка: Михайла Семенов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Праскинья-Пераскева Михайловна
Отец ребёнка: Михайла Семенов
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Семенов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Семенов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Захар Михайлович
Отец ребёнка: Михайла Семенов
Смерть
Неизвестно