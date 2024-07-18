Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1787 и 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1773 и 1776 г.р.

Дети

Между 1811 и 1812 г.р.
Между 1817 и 1821 г.р.
Между 1819 и 1823 г.р.
1826 г.р.
Между 1827 и 1828 г.р.
1830 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Семенов

Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Дочь: Федора Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Семенов

Рождение ребёнка
Между 1817 и 1821

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Семенов

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823

Сын: Степан-Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Семенов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Праскинья-Пераскева Михайловна

Отец ребёнка: Михайла Семенов

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828

Сын: Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Семенов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Семенов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захар Михайлович

Отец ребёнка: Михайла Семенов

Смерть
Неизвестно

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