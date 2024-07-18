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Алексей Михайлович

Место рождения

Деревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1827 и 1828

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Отец

Между 1773 и 1776 г.р.

Мать

Между 1787 и 1788 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828

Отец: Михайла Семенов

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Офимья Алексеевна

Мать ребёнка: Агапия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Антон Алексеевич

Мать ребёнка: Агапия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Далмат Алексеевич

Мать ребёнка: Агапия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Агапия Тимофеевна

Смерть
После 1864

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