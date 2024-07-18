Алексей Михайлович
Место рожденияДеревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1827 и 1828
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1828
Отец: Михайла Семенов
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Офимья Алексеевна
Мать ребёнка: Агапия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Антон Алексеевич
Мать ребёнка: Агапия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Далмат Алексеевич
Мать ребёнка: Агапия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Агапия Тимофеевна
Смерть
После 1864