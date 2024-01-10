Лосик Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти01.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Лосик Георгий (Юрка)
Мать: Параска
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лосик Василий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
28.11.1925
Сын: Лосик Павел
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
25.09.1928
Сын: Лосик Анатолий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Чубрик Нина
Мать ребёнка: Мария
Арест
12.03.1938
Арест 12.03.1938 Приговор 20.09.1938 обв. 68 УК БССР агент польской разведки Расстрелян 01.10.1938 Реабилитирован 23.07.1958 военным трибуналом БВО-посмертно
Смерть
01.10.1938
Минск, Минск
Причина смерти: Убийство