Лосик Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосик Павел Георгиевич

Лосик Павел Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

01.10.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Лосик Георгий (Юрка)

Мать: Параска

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лосик Василий

Мать ребёнка: Мария

Греск, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
28.11.1925

Сын: Лосик Павел

Мать ребёнка: Мария

Греск, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
25.09.1928

Сын: Лосик Анатолий

Мать ребёнка: Мария

Греск, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
?.05.1931

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Чубрик Нина

Мать ребёнка: Мария

Арест
12.03.1938
Арест 12.03.1938 Приговор 20.09.1938 обв. 68 УК БССР агент польской разведки Расстрелян 01.10.1938 Реабилитирован 23.07.1958 военным трибуналом БВО-посмертно
Смерть
01.10.1938
Минск, Минск
Причина смерти: Убийство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close