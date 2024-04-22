Лосик Василий
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Лосик Павел Георгиевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1947
Сын: Лосик Георгий (Юра)
Мать ребёнка: Лосик Татьяна
Рождение ребёнка
25.02.1951
Дочь: Матусевич Анна
Мать ребёнка: Лосик Татьяна
Рождение ребёнка
18.05.1957
Дочь: Сергей Людмила
Мать ребёнка: Лосик Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосик Татьяна
Смерть
1994