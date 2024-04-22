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Лосик Василий

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Место рождения

Греск, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Лосик Павел Георгиевич

Мать: Мария

Греск, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Лосик Георгий (Юра)

Мать ребёнка: Лосик Татьяна

Рождение ребёнка
25.02.1951

Дочь: Матусевич Анна

Мать ребёнка: Лосик Татьяна

Рождение ребёнка
18.05.1957

Дочь: Сергей Людмила

Мать ребёнка: Лосик Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосик Татьяна

Смерть
1994
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