агрогородок Греск, агрогородок Греск, Слуцкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Греск

Слуцкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Греская волость
790. Греск, местечко бывшее владельческое, при реках Саве и Площе, дворов 122, жителей 1068, волостное правление, церковь православная, школа, 3 ветрянных мельницы, баз. Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Греская волость
Греск, имение28419916
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Греск, местечко151927319916
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Слуцкий район, Гресский сельсовет
д Греск1694

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Слуцкий район, Гресский сельсовет
аг. Греск606
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