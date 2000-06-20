Лосик Павел
Место рождения
Дата рождения28.11.1925
Дата смерти20.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925
Отец: Лосик Павел Георгиевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1951
Сын: Лосик Слава
Мать ребёнка: Лосик Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зина
Развод
Неизвестно
Жена: Лосик Софья
Смерть
20.06.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Минск, Минск