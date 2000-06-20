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Лосик Павел

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Место рождения

Греск, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

28.11.1925

Дата смерти

20.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925

Отец: Лосик Павел Георгиевич

Мать: Мария

Греск, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Лосик Слава

Мать ребёнка: Лосик Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зина

Развод
Неизвестно

Жена: Лосик Софья

Смерть
20.06.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Минск, Минск
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