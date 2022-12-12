Иванов Данила Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1739
Отец: Иванов Прокофий Семенович
Мать: Иванова Марина Ивановна
Жительством перешел в Борисоглебский уезд на отмежеванною 8-десятинною прапорцыю землю 1806 года. Видимо, в село Копыл Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Епифановна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Епифановна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иванов Дементий Данилович
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Епифановна
Бракосочетание
09.05.1787 ст.
Жена: Иванова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно