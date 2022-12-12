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Иванов Данила Прокофьевич

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Иванов Прокофий Семенович

Мать: Иванова Марина Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Жительством перешел в Борисоглебский уезд на отмежеванною 8-десятинною прапорцыю землю 1806 года. Видимо, в село Копыл Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Епифановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иванов Петр Данилович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Епифановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иванов Дементий Данилович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Епифановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.05.1787 ст.

Жена: Иванова Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Прасковья Епифановна

Смерть
Неизвестно
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