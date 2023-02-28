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Иванов Прокофий Семенович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иванов Семен Федорович

Мать: не указана

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иванов Данила Прокофьевич

Мать ребёнка: Иванова Марина Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Жительством перешел в Борисоглебский уезд на отмежеванною 8-десятинною прапорцыю землю 1806 года. Видимо, в село Копыл Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1744

Сын: Иванов Назар Прокофьевич

Мать ребёнка: Иванова Марина Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Прокофьевна

Мать ребёнка: Иванова Марина Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Василиса Прокофьевна

Мать ребёнка: Иванова Марина Ивановна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марина Ивановна

Смерть
1750
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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