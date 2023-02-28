Иванов Прокофий Семенович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иванов Семен Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иванов Данила Прокофьевич
Мать ребёнка: Иванова Марина Ивановна
Жительством перешел в Борисоглебский уезд на отмежеванною 8-десятинною прапорцыю землю 1806 года. Видимо, в село Копыл Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Иванова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Прокофьевна
Мать ребёнка: Иванова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Василиса Прокофьевна
Мать ребёнка: Иванова Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Марина Ивановна
Смерть
1750