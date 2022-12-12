Иванова (Шелимова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Шелимова) Марина Ивановна

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Место рождения

Бредихино, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бредихино, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иванов Данила Прокофьевич

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Жительством перешел в Борисоглебский уезд на отмежеванною 8-десятинною прапорцыю землю 1806 года. Видимо, в село Копыл Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1744

Сын: Иванов Назар Прокофьевич

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Прокофьевна

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Василиса Прокофьевна

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Прокофий Семенович

Смерть
Неизвестно
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