Иванова (Шелимова) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иванов Данила Прокофьевич
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Семенович
Жительством перешел в Борисоглебский уезд на отмежеванною 8-десятинною прапорцыю землю 1806 года. Видимо, в село Копыл Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Семенович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Прокофьевна
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Семенович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Василиса Прокофьевна
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно