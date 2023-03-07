Иванова (Зубкова) Прасковья Епифановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти25.01.1787 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Иванов Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Иванов Данила Прокофьевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иванов Дементий Данилович
Отец ребёнка: Иванов Данила Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1787 ст.