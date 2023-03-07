Иванова (Зубкова) Прасковья Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Зубкова) Прасковья Епифановна

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Место рождения

Мечнянка, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

25.01.1787 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Мечнянка, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Иванов Данила Прокофьевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Иванов Петр Данилович

Отец ребёнка: Иванов Данила Прокофьевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иванов Дементий Данилович

Отец ребёнка: Иванов Данила Прокофьевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Данила Прокофьевич

Смерть
25.01.1787 ст.
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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