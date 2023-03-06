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Горохов Епимах Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Горохов Ермолай Федорович

Мать: Горохова Матрона Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Горохова) Евдокия Епимахова

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Горохов Христоф Епимахов

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Горохов Павел Епимахов

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Горохова) Ирина Епимахова

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Горохова) Евдокия Епимахова

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно

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