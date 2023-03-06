Горохов Епимах Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Горохова) Евдокия Епимахова
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Горохова) Ирина Епимахова
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Горохова) Евдокия Епимахова
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно