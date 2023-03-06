Горохова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Евдокия Епимахова

Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Горохов Христоф Епимахов

Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Горохов Павел Епимахов

Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ирина Епимахова

Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Епимахова

Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Епимах Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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