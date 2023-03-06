Горохова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Евдокия Епимахова
Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Епимахова
Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Епимахова
Отец ребёнка: Горохов Епимах Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно