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Горохов Ермолай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Горохов Федор Афонасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прозорова (Горохова) Епистимия Ермолаевна

Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Горохов Епимах Ермолаевич

Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Горохов Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Горохов Максим Ермолаевич

Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Горохова) Анна Ермолаевна

Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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