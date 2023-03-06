Горохов Ермолай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Горохов Федор Афонасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прозорова (Горохова) Епистимия Ермолаевна
Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Сын: Горохов Епимах Ермолаевич
Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Горохов Василий Ермолаевич
Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Горохов Максим Ермолаевич
Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Горохова) Анна Ермолаевна
Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьевна
Смерть
Неизвестно