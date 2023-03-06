Горохова Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохова Матрона Григорьевна

Горохова Матрона Григорьевна

avatar

Место рождения

Починок у речки Мутихи, Починок у речки Мутихи

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Григорий

Мать: не указана

Починок у речки Мутихи, Починок у речки Мутихи
Рождение ребёнка
1732

Сын: Горохов Епимах Ермолаевич

Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Горохов Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Горохов Максим Ермолаевич

Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прозорова Епистимия Ермолаевна

Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Ермолай Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close