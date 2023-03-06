Горохова Матрона Григорьевна
Место рожденияПочинок у речки Мутихи, Починок у речки Мутихи
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Григорий
Мать: не указана
Починок у речки Мутихи, Починок у речки Мутихи
Рождение ребёнка
1732
Сын: Горохов Епимах Ермолаевич
Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Горохов Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Горохов Максим Ермолаевич
Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прозорова Епистимия Ермолаевна
Отец ребёнка: Горохов Ермолай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно