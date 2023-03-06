Горохов Федор Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Федор Афонасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Горохов Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Горохов Никифор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Горохов Ермолай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Трофим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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