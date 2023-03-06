Горохов Федор Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Горохов Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Горохов Никифор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Горохов Ермолай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно