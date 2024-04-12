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Бобров Семен Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бобров Иван Иванович

Мать: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Боброва Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
09.11.1857

Дочь: Некрасова-Коськова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Бобров Александр Семенович

Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Бобров Илья Семенович

Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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