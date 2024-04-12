Бобров Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Бобров Иван Иванович
Бракосочетание
27.01.1857
Жена: Боброва Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
09.11.1857
Дочь: Некрасова-Коськова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бобров Александр Семенович
Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
15.07.1861
Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Боброва Марфа Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно