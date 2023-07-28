Боброва (Дмитрова) Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Дмитрова) Марфа Гавриловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

25.08.1889

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Дмитров Гаврила Александрович

Мать: Дмитрова Евдокия Афанасьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Бобров Семен Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1857

Дочь: Некрасова-Коськова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Бобров Александр Семенович

Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Бобров Илья Семенович

Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.08.1889
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: параличом мозга