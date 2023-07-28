Боброва (Дмитрова) Марфа Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти25.08.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
27.01.1857
Рождение ребёнка
09.11.1857
Дочь: Некрасова-Коськова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бобров Александр Семенович
Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1861
Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Бобров Семен Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.08.1889
Причина смерти: параличом мозга