Бобров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Бобров Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Афимья Ивановна
Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бобров Петр Иванович
Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Некрасова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1836
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1839
Сын: Бобров Яков Иванович
Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1840
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно