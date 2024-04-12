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Бобров Иван Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бобров Иван Стефанов

Мать: Боброва Екатерина Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Афимья Ивановна

Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бобров Семен Иванович

Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бобров Петр Иванович

Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Некрасова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1836

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1839

Сын: Бобров Яков Иванович

Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1840

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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