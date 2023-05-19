Некрасова (Боброва) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Боброва) Марья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бобров Иван Иванович

Мать: Боброва Прасковья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1857

Муж: Некрасов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.01.1858

Сын: Некрасов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1861

Сын: Некрасов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область