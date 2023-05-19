Некрасова (Боброва) Марья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Бобров Иван Иванович
Бракосочетание
28.01.1857
Рождение ребёнка
16.01.1858
Сын: Некрасов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.11.1861
Сын: Некрасов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно