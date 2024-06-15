Некрасов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1861
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1885
Рождение ребёнка
13.04.1886
Дочь: (Некрасова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
31.07.1887
Мать ребёнка: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
24.10.1892
Дочь: (Некрасова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
01.10.1903
Дочь: (Некрасова (Хотошина)) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева
Смерть
Неизвестно