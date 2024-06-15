Некрасов Михаил Васильевич 14.11.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Михаил Васильевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1861

Отец: Некрасов Василий Алексеевич

Мать: Некрасова (Боброва) Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
13.04.1886

Дочь: (Некрасова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1887

Сын: Некрасов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1892

Дочь: (Некрасова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1903

Дочь: (Некрасова (Хотошина)) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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