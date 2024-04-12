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Боброва Прасковья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бобров Семен Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бобров Петр Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Некрасова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1836

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1839

Сын: Бобров Яков Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1840

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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