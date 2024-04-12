Боброва Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бобров Петр Иванович
Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Некрасова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1836
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1839
Сын: Бобров Яков Иванович
Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1840
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бобров Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно