Некрасов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1832
Отец: Некрасов Алексей Иванов
Мать: Некрасова Анна Михайлова
Бракосочетание
28.01.1857
Жена: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1858
Сын: Некрасов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1861
Сын: Некрасов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно