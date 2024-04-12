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Некрасов Василий Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.12.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1832

Отец: Некрасов Алексей Иванов

Мать: Некрасова Анна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1857

Жена: Некрасова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1858

Сын: Некрасов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1861

Сын: Некрасов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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