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Некрасов Алексей Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.05.1806

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1806

Отец: Некрасов Иван Ефимович

Мать: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1825

Жена: Некрасова Анна Михайлова

дочь отставного унтер-офицера
Рождение ребёнка
19.10.1825

Сын: Некрасов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.11.1829

Сын: Некрасов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1831

Сын: Некрасов Тихон Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1832

Сын: Некрасов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1835

Сын: Некрасов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1847
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