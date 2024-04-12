Некрасов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения14.05.1806
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1806
Бракосочетание
25.01.1825
Жена: Некрасова Анна Михайлова
дочь отставного унтер-офицера
Рождение ребёнка
19.10.1825
Сын: Некрасов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
19.11.1829
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
06.06.1831
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
18.12.1832
Сын: Некрасов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
26.06.1835
Мать ребёнка: Некрасова Анна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847