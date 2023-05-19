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Некрасов Иван Ефимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

05.06.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Некрасов Ефим Петрович

Мать: Некрасова Иринья Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1804

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1806

Сын: Некрасов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1808

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1812

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Некрасов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1817

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ефросинья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.06.1822