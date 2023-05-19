Некрасов Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти05.06.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Некрасов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1799
Рождение ребёнка
01.02.1804
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
14.05.1806
Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
27.11.1808
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
02.09.1812
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Некрасова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
03.09.1817
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1822