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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

09.10.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Некрасов Иван Ефимович

Мать: Некрасова Ефросинья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1819

Жена: Некрасова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
29.01.1820

Дочь: Некрасова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1829

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1830

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1833

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.10.1830
Причина смерти: горячкою
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