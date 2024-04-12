Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти09.10.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
22.01.1819
Рождение ребёнка
29.01.1820
Дочь: Некрасова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1829
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1830
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
11.12.1833
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1830
Причина смерти: горячкою