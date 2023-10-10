Некрасова (-) Ефросинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Ефросинья Алексеева

Некрасова (-) Ефросинья Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

10.12.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.05.1797

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Иван Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1804

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1806

Сын: Некрасов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1808

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1812

Сын: Некрасов Иван Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Некрасов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1817

Сын: Некрасов Иван Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.12.1840
Причина смерти: скоропостижно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close