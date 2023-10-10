Некрасова (-) Ефросинья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти10.12.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1797
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1799
Рождение ребёнка
01.02.1804
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1806
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
27.11.1808
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
02.09.1812
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
03.09.1817
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.1840
Причина смерти: скоропостижно