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Некрасов Ефим Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

24.07.1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Некрасов Петр м

Мать: Некрасова Матрена Данииловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Некрасов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Некрасов Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Гаврилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Иринья Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.07.1801
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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