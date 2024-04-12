Некрасов Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти24.07.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Некрасов Петр м
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Гаврилова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Некрасов Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1801