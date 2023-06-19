Некрасова (-) Матрена Данииловна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти12.03.1806
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Данила Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Некрасов Петр м
Бракосочетание
03.01.1748
Муж: Некрасов Петр м
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Некрасов Петр м
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр м
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Праскева Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр м
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Афимья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр м
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1806