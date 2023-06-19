Некрасова (-) Матрена Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Матрена Данииловна

Место рождения

Ожибоково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

12.03.1806

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Данила Стефанов

Мать: не указана

Ожибоково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр м

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.01.1748

Муж: Некрасов Петр м

Рождение ребёнка
1750

Сын: Некрасов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр м

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр м

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Праскева Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр м

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Афимья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр м

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.03.1806