Бобров Иван Стефанов?
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти13.04.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бобров Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1838
Сын: Бобров Иван Иванович
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.04.1841
Причина смерти: опухолью