Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Боброва Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бобров Иван Стефанов
Рождение ребёнка
19.02.1838
Сын: Бобров Иван Иванович
Отец ребёнка: Бобров Иван Стефанов
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно