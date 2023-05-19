Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Боброва Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бобров Иван Стефанов

Рождение ребёнка
19.02.1838

Сын: Бобров Иван Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно
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