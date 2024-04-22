Масюк (Masyuk) Кузьма Гаврилович (Kuzma Gavrilovich)
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти01.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Масюк Гаврил Феофанович
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Масюк Софья Исаковна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Масюк Софья Исаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Масюк Софья Исаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масюк Софья Исаковна
Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Смерть
01.12.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тверская обл., Россия