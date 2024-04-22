Масюк (Masyuk) Кузьма Гаврилович (Kuzma Gavrilovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масюк (Masyuk) Кузьма Гаврилович (Kuzma Gavrilovich)

Место рождения

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

01.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Масюк Гаврил Феофанович

Мать: Масюк Пелагея Афанасьевна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Масюк Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Масюк Софья Исаковна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Масюк Софья Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Масюк Софья Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масюк Софья Исаковна

Военная служба
Неизвестно
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Смерть
01.12.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тверская обл., Россия
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