Масюк Пелагея Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Масюк Калистрат Гаврилович
Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович
с. Биевцы Исайковской волости Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Петрова Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович
с. Биевцы Исайковской волости Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1906
Сын: Масюк (masyuk) Кузьма Гаврилович (Kuzma Gavrilovich)
Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно