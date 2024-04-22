Масюк Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масюк Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Биевцы, Київська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Биевцы, Київська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Масюк Калистрат Гаврилович

Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович

с. Биевцы Исайковской волости Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1896

Сын: Масюк Давыд Гаврилович

Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович

Биевцы, Київська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Масюк Ананий Гаврилович

Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович

Биевцы, Київська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Масюк Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович

Биевцы, Київська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Петрова Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович

Биевцы, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Масюк Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович

с. Биевцы Исайковской волости Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1906

Сын: Масюк (masyuk) Кузьма Гаврилович (Kuzma Gavrilovich)

Отец ребёнка: Масюк Гаврил Феофанович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масюк Гаврил Феофанович

Смерть
Неизвестно
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