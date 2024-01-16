Масюк Калистрат Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасюк Калистрат Гаврилович

Масюк Калистрат Гаврилович

Место рождения

с. Биевцы Исайковской волости Каневского уезда Киевской губернии

Дата рождения

1894

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Масюк Гаврил Феофанович

Мать: Масюк Пелагея Афанасьевна

с. Биевцы Исайковской волости Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1915

Сын: Масюк Иван Калистратович

Мать ребёнка: Шмендюк Марина Ивановна?

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмендюк Марина Ивановна?

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1916
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close