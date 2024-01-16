Масюк Калистрат Гаврилович
Место рожденияс. Биевцы Исайковской волости Каневского уезда Киевской губернии
Дата рождения1894
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Масюк Гаврил Феофанович
с. Биевцы Исайковской волости Каневского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1915
Мать ребёнка: Шмендюк Марина Ивановна?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмендюк Марина Ивановна?
Смерть
1916
Похороны
Неизвестно