Шмендюк (Шмендюк) Марина Ивановна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмендюк (Шмендюк) Марина Ивановна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.
1894 г.р.
1872 г.р.

Дети

1902 г.р.
1915 г.р.
1921 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ВМ
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Место
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Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Елизавета Илларионовна

Отец ребёнка: Шмендюк Илларион Макарович

с. Ситковец Теплевской волости Таращанского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1915

Сын: Масюк Иван Калистратович

Отец ребёнка: Масюк Калистрат Гаврилович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Масюк Петр Константинович (Калистратович)

Отец ребёнка: Масюк Давыд Гаврилович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна (Нюра) Артамоновна

Отец ребёнка: Амельченко Артамон

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амельченко Артамон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмендюк Илларион Макарович

с. Ситковец Теплевской волости Таращанского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амельченко Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амельченко Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амельченко Артамон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амельченко Артамон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амельченко Артамон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масюк Калистрат Гаврилович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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