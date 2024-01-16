Шмендюк (Шмендюк) Марина Ивановна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Елизавета Илларионовна
Отец ребёнка: Шмендюк Илларион Макарович
с. Ситковец Теплевской волости Таращанского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1915
Отец ребёнка: Масюк Калистрат Гаврилович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Масюк Петр Константинович (Калистратович)
Отец ребёнка: Масюк Давыд Гаврилович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна (Нюра) Артамоновна
Отец ребёнка: Амельченко Артамон
Рождение ребёнка
1938
Бракосочетание
Неизвестно
с. Ситковец Теплевской волости Таращанского уезда Киевской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амельченко Артамон
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно