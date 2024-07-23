Масюк Иван Калистратович
Место рождения
Дата рождения15.05.1915
Дата смерти03.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масюк Федора Антоновна
Рождение ребёнка
22.06.1935
Мать ребёнка: Масюк Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масюк Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масюк Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Масюк Федора Антоновна
Смерть
03.03.1969
Похороны
Неизвестно