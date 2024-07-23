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Масюк Иван Калистратович

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Место рождения

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.05.1915

Дата смерти

03.03.1969

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915

Отец: Масюк (масюченко) Калистрат Гаврилович

Мать: Масюк (масюченко) Марина Ивановна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масюк Федора Антоновна

Рождение ребёнка
22.06.1935

Сын: Масюк Михаил Иванович

Мать ребёнка: Масюк Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масюк Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масюк Федора Антоновна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1945

Сын: Масюк Леонид Иванович

Мать ребёнка: Масюк Федора Антоновна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
03.03.1969
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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