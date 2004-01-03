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Масюк Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1935

Дата смерти

03.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Около 1935 г.р.
1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1935

Отец: Масюк Иван Калистратович

Мать: Масюк Федора Антоновна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масюк Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
12.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масюк Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масюк Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масюк Екатерина Петровна

Смерть
03.01.2004
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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