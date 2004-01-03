Масюк Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1935
Дата смерти03.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1935
Отец: Масюк Иван Калистратович
Мать: Масюк Федора Антоновна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1959
Рождение ребёнка
12.08.1961
Рождение ребёнка
1973
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масюк Екатерина Петровна
Смерть
03.01.2004
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край