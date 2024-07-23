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(Герченко) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.
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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Герченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масюк Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масюк Михаил Иванович

Смерть
2003

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