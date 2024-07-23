(Герченко) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Герченко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масюк Михаил Иванович
Смерть
2003