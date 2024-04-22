Петрова (Масюк) Степанида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Масюк) Степанида Гавриловна

Место рождения

Биевцы, Київська область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Масюк Гаврил Феофанович

Мать: Масюк Пелагея Афанасьевна

Биевцы, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Фёдор

Рождение ребёнка
1938

Сын: Петров Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Петров Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Фёдор

Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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