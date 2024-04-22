Петрова (Масюк) Степанида Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Масюк Гаврил Феофанович
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Фёдор
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Петров Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Фёдор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно